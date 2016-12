Başbakan Yıldırım'dan net mesaj

Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve ziyaretler kapsamında Kastamonu’ya geldi. Ilgaz Tüneli’nin açılışının ardından kent merkezine hareket eden Başbakan Yıldırım , burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Nasrullah Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde eşi Semiha Yıldırım ile Kastamonu halkını selamlayan Başbakan Yıldırım, “Kastamonu’nun her bir ilçesi, her bir beldesi Türkiye’nin renklerini temsil ediyor. Burası tarihin eşsiz güzelliklerinin buluştuğu adeta bir müze şehirdir. Tam bin 420 adet tescilli anıt yapısı var. Dünya kültür miraslarının en muhteşem eserleri Kastamonu’da yer alıyor. Ormanı, camileri, medreseleri, kervansarayları, bedestenleri, merkezleriyle dipdiri 7 gün 24 saat yaşayan şehrin adı Kastamonu. Bizi biz yapan, alnımızı açık, başımızı dik tutan değerlerimiz var. Öyle bir şehirdeyiz ki istiklal mücadelemizin tarihinin yazıldığı Kastamonu’dayız. Kastamonu, Çanakkale destanını yazan ilk şehitlerimizin en fazla olduğu şehirdir” diye konuştu.İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un Nasrullah Camii’nden “Milletler topla tüfekle, zırhlı ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler, ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır” sözlerini hatırlatan Yıldırım şöyle devam etti:“Restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camii’nin İstiklal Savaşımızın kazanılmasında çok önemli bir yeri var. Akif, İstiklal şairimiz buradan İstiklal Harbi’nin ne anlama geldiğini, tankla, tüfekle değil iman göğüslü oldukça bir milleti hiçbir şeyin yıkamayacağını buradan haykırdı. Anadolu’dan haykırdı. Katiyen alçakların önünde eğilmeyiz. Bir tek yaradan Rabbimizin önünde eğiliriz. O gün Mehmet Akif, Nasrullah Camii’nden 1920’de ne diyor, ‘Milletler topla tüfekle, zırhlı ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler, ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır.’ İstiklal şairimiz ne güzel de geleceği görmüş. İşte 15 Temmuz o toplar, tüfekler, helikopterler, bombalar, insanımızın, milletimizin üzerine yağmur gibi yağarken iman dolu göğsümüzle bir millet olarak ayağa kalktık. Alçak FETÖ’cülere dersini verdik. İstiklal ruhu, Akif’in yeşerttiği bu ruh, Nasrullah Meydanı'nda 15 Temmuz’da tekrar ayağa kalktı. 15 Temmuz gecesi, saat 02.00’de bu camiden okunan selâlar tüm ülkede yankılandı. Bu mübarek selâlar yurdun dört bir yerinden yankılandı. O gece siz, cumhurun reisine, başkomutanına sahip çıktınız. Alçaklara yedirtmediniz. Hükümetinize, Başbakanınıza, Türkiye’ye sahip çıktınız. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıktınız. Alçaklara dersini verdiniz. Allah sizden razı olsun.”Ilgaz Tüneli’nin 139 yıl sonra hayata geçtiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Bugün Kastamonu, bugün Çankırı ayrı bir güzeldir. Çünkü bugün 139 yıllık hayal gerçek oldu. Ilgaz-Kastamonu Tünelleri açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kastamonu'muza hayırlı olsun, Sinop’a hayırlı olsun, Çankırı’ya hayırlı olsun. Türkiye’ye hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun. İşte şimdi Ilgaz’dan girdik, 5 dakikada Diphan’a geldik. Nerede o Ilgaz’ın yolları, karla kaplı virajları. Hepsi nostalji oldu. Şimdi bineceksiniz arabanıza ver elini Ilgaz, yarım saat bile değil. Olmadı Çankırı, Ankara, İstanbul. Biz Ferhat’ız, Şirin’e ulaşmak, millete ulaşmak, sizlere ulaşmak için dağları deler, tüneller yaparız. Engin vadilerden geçeriz, engel tanımayız. Hizmet bizim işimiz. Biz mazeret değil iş üreterek bugünlere geldik. 14 yıl boyunca Türkiye sevdalısı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye’yi baştan başa bölünmüş yollarla donattık” dedi.Hava yolunu halkın yolu yaptıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Kastamonu’da havaalanı yoktu. Şimdi var. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardınız. Millet kimin iş yapacağını, kimin de laf yapacağını biliyor. Muhalefete laf yapması için AK Parti’ye de iş yapması için görev veriyor. Biz de sizden aldığımız güçle memleketin her tarafında hizmetleri yapa yapa bu günlere geliyoruz. Ilgaz Tünelleri çok konuşuldu. 139 senedir hayal ediliyor. Ne zaman bu dağların çilesinden kurtulacağız diyor insanlar. Kim bilir ne kadar hayatlar bu yollarda yok oldu. Ne kadar ocaklar söndü. Ama artık Ilgaz Tüneli var. Bu tünelden geçeceğiz ve sevdiklerimize sağ salim ulaşacağız. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Gücümüz sizsiniz” diye konuştu.Avrasya Tüneli’nin dünyada en derinden geçen tünel olma özelliğini taşıdığını ifade eden Başbakan Yıldırım, “Sizin bu aşkınız, sizin bu heyecanınız olduğu müddetçe, dağları da aşarız denizlerin altında da tünelleri açarız. Geçen hafta dünyanın en büyük projesini gerçekleştirdik. Dünyada boğazın altında en derinden geçen Avrasya Tüneli’ni de Cumhurbaşkanımız ile beraber açtık. Öyle bir eser ki dünyada eşi benzeri yok. En derin tünel ABD’de denizin altında 44 metreden geçiyor. Bizim yaptığımız tünel 106 metre aşağıdan geçiyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüttü. Onun torunlarına, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına da trenleri ve arabaları denizin altından geçirmek nasip oldu. Hiç merak etmeyin. Yolları böleriz, lokmamızı da böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Herkes bunu kafasına koysun. Bu ülkenin bir karış toprağına, bir vatandaşına zarar verecek kim olursa olsun bunun da gereğini yaparız” diye konuştu.15 Temmuz darbe girişimine ve terör örgütlerine de tepki gösteren Başbakan Yıldırım, “Ülkemizde içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar, şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz’dan ders almadıysanız daha da beterini karşılarsınız, görürsünüz. Şimdi Türkiye’nin istikrar ve güvene ihtiyacı var. Bunu da 14 senedir sağlayan siz oldunuz. Durmak yok, yola devam dediniz. Biz de yola koyulduk. Yollarla, hastanelerle, okullarla memleketin her tarafını donattık. Daha işimiz bitmedi” şeklinde konuştu.15 Temmuz gecesi halkın şehit ve gazi olma pahasına ülkesini alçaklardan koruduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, “15 Temmuz gecesinde bombaların altında şehadet şerbetini içme pahasına, gazi olma pahasına ülkemizi alçaklardan koruduk mu? İşte tekrar görev düşerse herkes bilsin ki 79 milyon ülkesini savunmaya gece gündüz hazırdır. Türkiye sizin desteğiniz ve sizin iradenizle her geçen gün aydınlığa yol alıyor. Birlik sayesinde, beraberlik sayesinde ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya, yükseltmeye ant içtik. Ahdettik. Herkes bilsin ki bizim siyasetimiz 81 ilimizin 79 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyasettir. Ayrımcılığın her zaman karşısında olduk, karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir ve bütün olarak yolumuza inşallah hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.Başbakan Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kastamonu ve Çankırı milletvekilleri de eşlik etti.