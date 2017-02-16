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Bariyerlere çarparak takla attı 

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı

Bariyerlere çarparak takla attı 

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı

16 Şubat 2017 Perşembe 09:53
Bariyerlere çarparak takla attı 
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BEŞİKTAŞ Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 05.00 sıralarında Beşiktaş’tan Kabataş istikametine seyir halinde olan Nihat Bel yönetimindeki 34 FU 8570 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil sürücüsü Nihat Bel araç içerisinde sıkıştı.
OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Meydana gelen trafik kazasını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu ve Beşiktaş İtfaiye Amirliği ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
ÇALIŞMALAR YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri Nihat Bel’i sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Nihat Bel sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik kazası nedeniyle Dolmabahçe Caddesinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. 
 

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBariyerTaklaAraç
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