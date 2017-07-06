Bariyere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

KAZA , Kırıkkale -Ankara karayolunun 7 kilometresinde Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Elazığ'dan Ankara istikametine gitmekte olan Nurettin Karakuş'un kullandığı 23 K 5556 plakalı otomobil, uyukladığı sanılan sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun sağında bulunan bariyer lere çarpıp, takla attı. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan Yunus Karakuş (53) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını kaybetti. Otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Nurettin (49), Yurdagül (38), Ömer (11) ve Hatice (29) yaralı olarak aynı hastanede tedavi altına alındılar. Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi, sürücünün uykusuz olması ihtimali sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Görgü şahitleri, otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklenip, ters döndüğünü belirttiler.

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