Bankaya silahlı saldırı

OLAY Mersin’in Tarsus İlçesi'nde, saat 20.30 sıralarında Caminur Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki plakası belirlenemeyen bir araçtaki kişilerce bir bankanın şubesine av tüfeğiyle ateş açıldı. Bankaya 5 el ateş eden saldırganların içerisinde bulunduğu araç olay yerinden uzaklaştı. Saçmaların isabet ettiği bankanın camlarında kırıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bankanın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aylıp, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

