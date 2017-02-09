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Bankaya silahlı saldırı

Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir bankanın şubesine av tüfeğiyle ateş açıldı

Bankaya silahlı saldırı

Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir bankanın şubesine av tüfeğiyle ateş açıldı

09 Şubat 2017 Perşembe 07:04
Bankaya silahlı saldırı
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OLAY Mersin’in Tarsus İlçesi'nde, saat 20.30 sıralarında Caminur Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki plakası belirlenemeyen bir araçtaki kişilerce bir bankanın şubesine av tüfeğiyle ateş açıldı. Bankaya 5 el ateş eden saldırganların içerisinde bulunduğu araç olay yerinden uzaklaştı. Saçmaların isabet ettiği bankanın camlarında kırıklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bankanın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aylıp, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Av TüfeğiMersinTarsusCaminur Mahallesi
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