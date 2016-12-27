'Bana bir cevap verin kızıma ne oldu!'

ARTVİN'İN Hopa ilçesi Kadın Sığınma Evi’nde 16 Nisan’da meydana gelen olay şöyle gelişti: 2.5 yaşındaki kızı D.D. ile sığınma evinde kalan Ö.D (27), kızını bir arkadaşına bırakarak İlçe Milli Eğitim Merkezi’nde verilen kursa gitti. Bu sırada sığınma evinde bulunan kızı, iddiaya göre bir başka kadın tarafından odada baygın halde bulundu. Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen küçük çocuk, kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle özel bir hastaneye kaldırıldı. Annenin şikayeti üzerine, soruşturma başlatıldı. Anne Ö.D. kızını hastanede gördüğünde ensesinde morluk ve kafasında şişlik bulunduğunu belirterek “Kadın sığınma evinde kalan bir kadın tarafından kızımın darp edilmiş olmasından şüpheleniyorum. Zaten savcıya da bu yönde ifade verdim. Hâlâ dosya savcılık aşamasında, soruşturuluyor. Dava açıldığına dair bilgi gelmedi. Ben artık kızıma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kızımın bulunduğu o odada ne oldu bilmek istiyorum. Bana ‘Kamera görüntüsü yok’ diyorlar ben bir kamera görüntüsü buldum. O odadaki kamera görüntüleri incelensin istiyorum. Kızımın darp edildiğini düşünüyorum. Kafamda sürekli soru işaretleri var. Bu olay aydınlatılsın bana bir açıklama yapılsın” diye konuştu.
‘Kızımı gördükçe yıkılıyorum’
Anne Ö.D. “Lütfen devlet bana ve kızıma sahip çıksın, yardım etsin. Kızımı bu halde gördükçe perişan oluyorum. Hastane masraflarını karşılamak zor oluyor. Yardım bekliyorum. Artık dayanamıyorum” diyerek gözyaşı döktü.
Sığınma evinde baygın bulunan, kalp masajıyla hayata döndürülen 2.5 yaşındaki D.D.’nin annesi isyan ediyor: “O gün kızıma sığınma evinde ne oldu bilmek istiyorum. Bana bir cevap verilsin...”
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