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Balık ayran mı öldürdü?

Kalp ritim bozukluğu nedeniyle halteri bırakmak zorunda kalan 16 yaşındaki öğrenci, balık yiyip ayran içti. Üzerine ilacını aldıktan sonra hayatını kaybetti

Balık ayran mı öldürdü?

Kalp ritim bozukluğu nedeniyle halteri bırakmak zorunda kalan 16 yaşındaki öğrenci, balık yiyip ayran içti. Üzerine ilacını aldıktan sonra hayatını kaybetti

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:08
Balık ayran mı öldürdü?
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EĞİTİM gördüğü Eskişehir’den, Adana’nın Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi’ndeki ailesini ziyarete gelen Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi öğrencisi Aysu Mantaşoğlu (16), rahatsızlanması üzerine Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mantaşoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne Nazlı ve baba Ali Mantaşoğlu güçlükle sakinleştirildi. Akşam yemeğinin ardından kalp ritim bozukluğu nedeniyle kullandığı ilaçlarını alan ve bir süre sonra rahatsızlandığı öğrenilen genç kızın ölümü şüpheli bulundu. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Mantaşoğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Amca Bayram Mantaşoğlu, yeğeninin kalp ritim bozukluğu nedeniyle halteri bırakmak zorunda kaldığını, spor lisesine ise devam ettiğini anlattı. Yeğeninin ailesini ziyaret için Adana’ya geldiğini belirten Mantaşoğlu, “Dün de balık yemiş, üstüne ayran içmiş. Onun üstüne de kullandığı ilacı almış. Gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucuna göre ortaya çıkacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkAyranKalp Ritim Bozukluğu
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