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Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık avlayan genç boğularak hayatını kaybetti

Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık avlayan genç boğularak hayatını kaybetti

30 Haziran 2017 Cuma 08:46
Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu
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KAHRAMANMARAŞ ile Osmaniye arasında bulunan Aslantaş Barajına balık avlamaya giden ve kendi attığı ağa takılan 19 yaşındaki Sezai Kargıoğlu boğularak hayatını kaybetti.
Yeşilova Mahallesi Kesim köyünde Aslantaş Baraj göletinde kuzenleri ile balık avlayan Sezai Kargıoğlu, dengesini kaybederek suya düştü. Attığı balık ağına takılan Sezai Kargıoğlu’nu fark eden kuzenlerin kurtarma çabası başarılı olamayınca durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden Kahramanmaraş Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 sağlık ekipleri, Sezai Kargıoğlu için arama çalışması başlattı.
AFAD´a bağlı dalgıçlar ve Kahramanmaraş Su Altı Arama timleri, Sezai Kargıoğlu balık ağına takılı halde bir kaya parçasının altında buldu. Sezai Kargıoğlu cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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Anahtar Kelimeler:
BalıkAslantaş BarajıOsmaniyeKadirli
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