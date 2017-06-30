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Bakım merkezinde engelli gence darp

Hasan Yalvaç’ın görevliler tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Kurucu Müdür Sefa Pamuk, “Merdivenden düştü” dedi

Bakım merkezinde engelli gence darp

Hasan Yalvaç’ın görevliler tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Kurucu Müdür Sefa Pamuk, “Merdivenden düştü” dedi

30 Haziran 2017 Cuma 08:08
Bakım merkezinde engelli gence darp
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BURDUR’un Bucak İlçesi’nde yüzde 90 zihinsel engelli 26 yaşındaki Hasan Yalvaç’ın, kaldığı bakım merkezinde dövüldüğü ve çenesinin 6-7 yerden kırılıp, gözünün morartıldığı iddiasıyla babası tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Oğlunun yaklaşık 6 aydır Bucak’taki merkezde kaldığını anlatan Seracettin Yalvaç “Bakım merkezine girdiğimde Hasan’ın elleri arkadan bağlı şekilde oturuyordu. Beni görmeleri üzerine buradaki görevliler hemen oğlumun ellerini çözdü. Oğlumun sol gözü mor, kan toplamış ve şiş vaziyette, sol çenesinde şişlik vardı. Oğlum aşırı derecede kilo kaybederek zayıf düşmüştü. Oğlumun darp edildiğini düşünüyorum” dedi. Merkezin kurucu müdürü Sefa Pamuk, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Hasan Yalvaç’ın merdivenlerden düştüğünü, düştüğü gün de hastanede tedavi edildiğini söyledi.

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Bakım MerkeziDarpHasan YalvaçSefa Pamuk
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