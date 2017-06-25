Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.794
DOLAR
3.5028
STERLIN
4.4668
EURO
3.9236
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Bakan Soylu'dan rahatlatan açıklama

Bakan Soylu: "Ramazan Bayramı boyunca trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla Emniyet ve Jandarma'dan toplam 7 bin 924 personel, 3 bin 706 resmi ekip halinde görev yapacaklardır. Ortalama olarak 41,6 kilometre mesafeye bir ekip düşmektedir"

Bakan Soylu'dan rahatlatan açıklama

Bakan Soylu: "Ramazan Bayramı boyunca trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla Emniyet ve Jandarma'dan toplam 7 bin 924 personel, 3 bin 706 resmi ekip halinde görev yapacaklardır. Ortalama olarak 41,6 kilometre mesafeye bir ekip düşmektedir"

25 Haziran 2017 Pazar 11:09
Bakan Soylu'dan rahatlatan açıklama
banner404

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Emniyet ve Jandarma'dan toplam 7 bin 924 personelin görev yapacağını, ortalama 41,6 kilometreye bir ekip düşeceğini bildirdi. Bakan Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, manevi iklimiyle gönüllere ferahlık ve huzur veren ramazan ayının tamamlanarak, bayrama ulaşıldığını belirtti.

Dünyanın ve özellikle Ortadoğu coğrafyasının şefkat ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Soylu, bu ramazan ayı ve bayramın anlamının, öncekilerden çok daha farklı ve çok daha özel olduğunu vurguladı. 
Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içinde yaşamaları için Bakanlık
olarak trafik ve asayiş konusunda gerekli önlemlerin alındığını belirten Bakan

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
"Ramazan Bayramı'nda trafik yoğunluğunun artacağını göz önünde bulundurarak 81 il valiliğine trafik tedbirleri konulu bir genelge gönderilmiş olup, bayram süresince alınacak önlemlere dikkat çekilmiştir. Ramazan Bayramı boyunca trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla Emniyet ve Jandarma'dan toplam 7 bin 924 personel, 3 bin 706 resmi ekip halinde görev yapacaklardır. Ortalama olarak 41,6 kilometre mesafeye bir ekip düşmektedir. Yine bu çerçevede, 335 sivil ekip, 680 yaya görevli, 6 helikopter, 101 insansız hava aracı ve 'drone'larla denetimlerimiz sürecektir.

Asayiş noktasında da Ramazan Bayramı süresince vatandaşımızın güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu çerçevede 940 güven timi personeli, 2 bin 250 motosikletli polis tim personeli başta olmak üzere yaklaşık 42 bin personel, 8 bin 200 ekip ve 170 özel eğitimli köpek özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde, stratejik öneme sahip kurum ve binalarda, metro, tren istasyonları ve otobüs durakları gibi mekanlarda, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmelerinin temini için görev başında olacaktır."

"Lütfen acele etmeyin. Lütfen ihmal etmeyin"

Soylu, Jandarmanın da aynı tedbirler kapsamında bin 300 jandarma trafik timi, 99 motosiklet timi, değişik birimlerden 4 bin 511 unsur olmak üzere toplamda 27 bin 626 personel ve 481 özel eğitimli köpek ile görev bölgelerinde vatandaşların can ve mal güvenliği için hizmet vereceğini bildirdi. 
Mesajında, "Lütfen acele etmeyin. Lütfen ihmal etmeyin." ifadelerini kullanan Soylu, gösterilecek özen, uyulacak herhangi bir kural ve yapılacak bir ihbarın, bu bayramın daha mutlu geçirilmesine katkı sunacağını ve bu büyük aileyi üzebilecek kazaların yaşanmasına engel olabileceğine işaret etti. 
Soylu, bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlara hep birlikte ulaşmak temennisinde bulundu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 25.06.2017 11:16
Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluRahatlatan Açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burhan Kuzu sosyal medyayı salladı
Burhan Kuzu sosyal medyayı salladı
Ayı saldırdı: 1 kişi öldü
Ayı saldırdı: 1 kişi öldü
Bir terörist ölü ele geçirildi
Bir terörist ölü ele geçirildi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals