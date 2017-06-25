Bakan Soylu'dan rahatlatan açıklama

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Emniyet ve Jandarma'dan toplam 7 bin 924 personelin görev yapacağını, ortalama 41,6 kilometreye bir ekip düşeceğini bildirdi. Bakan Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, manevi iklimiyle gönüllere ferahlık ve huzur veren ramazan ayının tamamlanarak, bayrama ulaşıldığını belirtti.

Dünyanın ve özellikle Ortadoğu coğrafyasının şefkat ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Soylu, bu ramazan ayı ve bayramın anlamının, öncekilerden çok daha farklı ve çok daha özel olduğunu vurguladı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içinde yaşamaları için Bakanlık

olarak trafik ve asayiş konusunda gerekli önlemlerin alındığını belirten Bakan



Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı'nda trafik yoğunluğunun artacağını göz önünde bulundurarak 81 il valiliğine trafik tedbirleri konulu bir genelge gönderilmiş olup, bayram süresince alınacak önlemlere dikkat çekilmiştir. Ramazan Bayramı boyunca trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla Emniyet ve Jandarma'dan toplam 7 bin 924 personel, 3 bin 706 resmi ekip halinde görev yapacaklardır. Ortalama olarak 41,6 kilometre mesafeye bir ekip düşmektedir. Yine bu çerçevede, 335 sivil ekip, 680 yaya görevli, 6 helikopter, 101 insansız hava aracı ve 'drone'larla denetimlerimiz sürecektir.



Asayiş noktasında da Ramazan Bayramı süresince vatandaşımızın güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu çerçevede 940 güven timi personeli, 2 bin 250 motosikletli polis tim personeli başta olmak üzere yaklaşık 42 bin personel, 8 bin 200 ekip ve 170 özel eğitimli köpek özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde, stratejik öneme sahip kurum ve binalarda, metro, tren istasyonları ve otobüs durakları gibi mekanlarda, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmelerinin temini için görev başında olacaktır."

"Lütfen acele etmeyin. Lütfen ihmal etmeyin"

Soylu, Jandarmanın da aynı tedbirler kapsamında bin 300 jandarma trafik timi, 99 motosiklet timi, değişik birimlerden 4 bin 511 unsur olmak üzere toplamda 27 bin 626 personel ve 481 özel eğitimli köpek ile görev bölgelerinde vatandaşların can ve mal güvenliği için hizmet vereceğini bildirdi.

Mesajında, "Lütfen acele etmeyin. Lütfen ihmal etmeyin." ifadelerini kullanan Soylu, gösterilecek özen, uyulacak herhangi bir kural ve yapılacak bir ihbarın, bu bayramın daha mutlu geçirilmesine katkı sunacağını ve bu büyük aileyi üzebilecek kazaların yaşanmasına engel olabileceğine işaret etti.

Soylu, bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlara hep birlikte ulaşmak temennisinde bulundu.