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Bakan Elvan açıkladı!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir taraftan büyümeyi sürdürürken bir taraftan da terör örgütleri ve işbirlikçilerinin Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını vurgulayarak, "Ancak bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da asla başaramayacaklar. Biz hem terörle mücadeleye devam edeceğiz hem de büyümemizi, kalkınmamızı sürdüreceğiz. 2023 hedefine de 2053 hedefine de 2071 hedefine de ulaşacağız" dedi

Bakan Elvan açıkladı!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir taraftan büyümeyi sürdürürken bir taraftan da terör örgütleri ve işbirlikçilerinin Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını vurgulayarak, "Ancak bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da asla başaramayacaklar. Biz hem terörle mücadeleye devam edeceğiz hem de büyümemizi, kalkınmamızı sürdüreceğiz. 2023 hedefine de 2053 hedefine de 2071 hedefine de ulaşacağız" dedi

26 Haziran 2017 Pazartesi 18:34
Bakan Elvan açıkladı!
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BAKAN Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programında vatandaşlarla bayramlaştı. Elvan'a AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın ile İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti. Özkan, Tezcan, Taşkın ve Ercik'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Elvan, bir Ramazan Bayramı'na daha birlikte, beraber ve sağlıklı bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hükümet olarak 3 Kasım 2002'den bu yana hiçbir değerlerini kaybetmeden yola devam ettiklerini kaydeden Elvan, "Gerçekten bizim demokrasi adına, değerlerimiz adına, her şeyi koruyup kollayacağımız bir yaklaşım içerisinde bu ülkeyi geliştirmek, kalkındırmak için mücadele verdik. Bu mücadeleyi birlikte sürdürdük. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır diye düşünüyorum. Bu partinin en üst kademeden en alt kademeye kadar görev alan tüm kardeşlerimle gurur duyuyorum. Çünkü biz kurulduğumuz günden bugüne kadar inanılmaz engellerle karşı karşıya kaldık. Ülkemizin önünü kesmek için, partimizin önünü kesmek için inanılmaz bir mücadele sergilediler. Kime karşı milletimize, devletimize, vatanımıza, al yıldızlı bayrağımıza karşı mücadele sergilediler. Bizler, sizler hiçbir zaman yılmadınız, korkmadınız, dimdik ayakta durdunuz. Bunun en son örneğini 15 Temmuz gecesi verdiniz. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, bu ülke kan gölüne dönmüştü, bu ülke bölünmüştü, bu ülke parçalanmıştı. Milletimiz o gece de dimdik ayakta durdu, demokrasimize sahip çıktınız, ülkemize, bayrağımıza sahip çıktınız" diye konuştu.

"Terör örgütleri ve işbirlikçileri ülkemizin önünü asla kesemeyecek"

Bir taraftan büyümenin devam ettiğini vurgulayan Elvan, "Biz büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da bölücü terör örgütü PKK başta olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle, o küresel terör örgütleriyle, onların destekçileri yine ülkemizin önünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da asla başaramayacaklar. Teröre karşı, terör örgütlerine karşı inanılmaz bir mücadele sergiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir taraftan emniyet mensuplarımız diğer taraftan mücadele veriyor. Hem de en üst rütbeli subayından erine kadar herkes sahada. Terör örgütlerine karşı mücadele ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onlara ne kadar teşekkür etsek, şükranlarımızı sunsak azdır diye düşünüyorum. Şundan emin olunuz biz hem terörle mücadele edeceğiz hem de büyümemizi, kalkınmamızı sürdüreceğiz. Büyük mega projelerimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hükümet olarak büyük hedeflerinin olduğunun altını çizen Elvan, "2019'da seçimler var. 2019'a dimdik, canlı, dinamik ve kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz. Onun için hep birlikte çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Yeter ki biz samimi olalım, çalışalım, işimizi iyi yapalım Allah önümüzü açtıkça açacaktır. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Daha çok kenetleneceğiz, birlikte hareket edeceğiz, dayanışma içerisinde olacağız. Allah'ın izni ile hedefimiz neyse o hedeflere ulaşacağız. 2023 hedefine de 2053 hedefine de 2071 hedefine de ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"Küresel güçler Müslümanı Müslümana kırdıran bir yaklaşım sergiliyor"

İslam coğrafyasının zor dönemden geçtiğine dikkat çeken Elvan, "İslam coğrafyasında bir diğer taraftan bizlerin de gönlü yaralı bir şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki bu küresel terör ve onun destekçileri maalesef Müslümanı Müslümana kırdıran, ülkeleri bölüp parçalamaya çalışan bir yaklaşım sergiliyor. Bunlara karşı bizler dimdik ayaktayız, ayakta olmaya da devam edeceğiz. Şu anda kan ve barut kokan o coğrafyada, o gönül coğrafyamızda aç, sefil halde olan kardeşlerimiz var. Bu bayramı bu kardeşlerimiz acı içerisinde geçiriyorlar. Allah'tan temennimiz inşallah ülkemizin de güçlü desteğiyle bu kardeşlerimizin önümüzdeki bayramlarda huzura kavuşmaları, mutluluğa kavuşmaları, artık aileleriyle bir arada yaşayabilecekleri, sefaletten kurtulabilecekleri, o acıları yaşamayacakları günleri görmelerini istiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Elvan, partililerle bayramlaştı.

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Son Güncelleme: 26.06.2017 18:38
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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