Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 36°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100190
ALTIN
141.125
DOLAR
3.5298
STERLIN
4.5847
EURO
4.0344
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Erken ergenlik boy kısalığına yol açıyor, psikolojiyi bozuyor!
Erken ergenliğin nedenleri
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!

Babalarından izinsiz kaçırdıkları otomobille eve çarptılar

Karabük’te yaşları 16 ve 14 yaşındaki iki kardeş babaları uyuduktan sonra izinsiz olarak kaçırdıkları otomobil ile gece kaçamağı kaza ile son buldu. Bir eve çarparak takla atan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Babalarından izinsiz kaçırdıkları otomobille eve çarptılar

Karabük’te yaşları 16 ve 14 yaşındaki iki kardeş babaları uyuduktan sonra izinsiz olarak kaçırdıkları otomobil ile gece kaçamağı kaza ile son buldu. Bir eve çarparak takla atan otomobildeki iki kardeş yaralandı

30 Haziran 2017 Cuma 08:54
Babalarından izinsiz kaçırdıkları otomobille eve çarptılar
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Mehmet Baki Demir (16) ve Baha Berke Demir (14) babalarına ait 67 AR 662 plakalı otomobili anne ve babası uyuduktan sonra gezmek için kaçırdı.
Mehmet Baki Demir’in kullandığı otomobil ile gece gezintisine çıkan kardeşler Yeşil Mahalle - Kapullu yolu Ahmet Yılmaz caddesi üzerinden aşırı hız dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 4 kişilik bir ailenin duvarına çarparak takla attı. Büyük bir gürültü sonrası yataklarından fırlayan Dursun ve Fatma Yirmibeş çifti evlerine bir otomobilin çarptığını görünce şok yaşadı. Diğer yandan sese uyanan çevre sakinlerinin yardımı ile yan yatan otomobil içindeki iki kardeş dışarı çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası baygınlık geçiren Fatma Yirmibeş’te ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası komşularının yardımı ile evde uyuyan çocuklarını alarak komşusuna bırakan Dursun Yirmibeş, kaza sonrası oluşan gürültüyle aya kalktıklarını dışarı çıktıklarında ise otomobili görünce şok yaşadıklarını söyledi.
Otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Baha Berke DemirMehmet Baki DemirKarabük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu; ‘Yolumuza inanç kararlılık ile devam edeceğiz’
Kılıçdaroğlu; ‘Yolumuza inanç kararlılık ile devam edeceğiz’
Hurdalık yangını korkuttu
Hurdalık yangını korkuttu
Aşırı alkol feci kazaya neden oldu: 1 ölü 1 yaralı
Aşırı alkol feci kazaya neden oldu: 1 ölü 1 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals