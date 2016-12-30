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Babaannenin ölümünde torunu da gözaltına alındı

Adana’da sokak ortasında pompalı tüfekle bir kadının öldürüldüğü, torununun ise yaralandığı olayla ilgili, olay günü basın mensuplarına açıklama yapan diğer torun ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı

Babaannenin ölümünde torunu da gözaltına alındı

Adana’da sokak ortasında pompalı tüfekle bir kadının öldürüldüğü, torununun ise yaralandığı olayla ilgili, olay günü basın mensuplarına açıklama yapan diğer torun ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı

30 Aralık 2016 Cuma 13:32
Babaannenin ölümünde torunu da gözaltına alındı
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EDİNİLEN bilgiye göre, 26 Aralık Perşembe günü Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1141. Sokak'a gelen şahıslar rastgele ateş açmaya başladı. Bu ateş açan şahıslara karşı da bir grup karşılık verdi. Bu sırada babaanne Hatice Kazma (67) ile yanındaki torunu Gül Kazma (25) vuruldu. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan babaanne hayatını kaybederken, Gül Kazma tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Babaannenin hayatını kaybetmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sokağa giderek araştırma yapmaya başladı. Ölen kadının torunu N.K. ile yakınları polise olayı anlatırken, bir taraftan da sokağa gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polis yaptığı çalışmada sonucunda sokağa E.E. (26), İ.E. (27), İ.K. (33), F.E. (26) ve M.Y.'nin (36) gelerek havaya ateş açtığını, bunlara N.K. (27) G.U. (21), F.S. (20) ve V.K.'nin (24) karşılık verdiğini, arada kalan babaanne ve torunun da yaralandığını tespit etti. Polis bu tespitin üzerine iki tarafı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgulamalarında suçlamaları kabul etmedi.

Olay sırasında pompalı tüfek kullandığı ileri sürülen zanlıların hepsi havaya ateş ettiğini, şahıslara doğru ateş etmediğini söyledi. Polis, yapılan incelemede babaanne ve torunun sokakta evlerinin kapı önünde oturduklarını belirledi. Zanlı E.E. ayrıca babaanneyi torunu N.K.'nin vurduğunu ileri sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan N.K., olay günü basın mensuplarına da olayın nasıl olduğunu anlatmıştı.

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Babaannenin ölümünde Torunu Da Gözaltına AlındıAdanaPompalı TüfekYüreğir İlçesi
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