Ayrı yaşadığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen eşini ve eşinin annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Mustafa K.'nın cezası belli oldu. Soma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Mustafa K., eşi Zehra K. ve kayınvalidesi Hacer Y.’yı öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl ve kesici alet bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına mahkum edildi