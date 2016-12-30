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Aylar sonra çözülen cinayette "kan donduran" itiraflar

Bursa'da gözaltına alınan zanlı, yaklaşık 9 ay önce evlenmek için kız bulma vaadiyle kandırdığı arkadaşını öldürerek cesedini parçalara ayırdığını ve parçaların bir kısmını yolcu minibüsüyle taşıyarak çevredeki çöp konteynerlerine attığını itiraf etti

Aylar sonra çözülen cinayette "kan donduran" itiraflar

Bursa'da gözaltına alınan zanlı, yaklaşık 9 ay önce evlenmek için kız bulma vaadiyle kandırdığı arkadaşını öldürerek cesedini parçalara ayırdığını ve parçaların bir kısmını yolcu minibüsüyle taşıyarak çevredeki çöp konteynerlerine attığını itiraf etti

30 Aralık 2016 Cuma 11:07
Aylar sonra çözülen cinayette "kan donduran" itiraflar
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NİLÜFER ilçesi Çalı Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Hüseyin  Altı'nın (34) annesi Firdes Altı (65), uzun süre ulaşamadığı oğluyla ilgili 26  Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aradıkları Atlı'nın ölmesi ya da öldürülmesi şüphesi üzerine konuyu Cinayet Büro Amirliğine aktardı. Telefon kayıtları ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Atlı'nın kaybolduğu gün Akif T. (42) ile birçok kez telefonla  görüştüğünü tespit etti.
Uzun süren çalışma ve elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, Akif T'yi gözaltına aldı. İfadesinde arkadaşı Hüseyin Altı'yı öldürdüğünü itiraf eden cinayet  zanlısı, Altı'nın evlenmek istediğini, kendisinin de ona kız bulabileceğini söyleyerek çeşitli zamanlarda farklı miktarlarla 44 bin lira para aldığını  anlattığı öğrenildi. Aldığı paraları eğlence mekanlarında harcadığını itiraf eden şüpheli, şunları anlattı: "Aslında hiç kız araştırmadım. Ona 'Üsküp'te bir kız var, gidip gelmek çok masraflı olacak' dedim. 26 Mart, olay günü evime geldi. Eşim ve çocuklarım o gün ağabeyime ziyarete gitmişti. Bana, 'Kız meselesi uzadı.' dedi. Ben de  doğrusunu söyledim. 'Kız yok, paranın hepsini yedim.' dedim. Hüseyin bunu duyunca bir anda sinirlendi. Küfür etti. Bana yumruk attı, ben de ona attım. Boğuşma oldu. Yere düşünce mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Önce sol karın boşluğundan  bıçakladım. Defalarca değişik yerlerinden bıçakladım."

Cesedi küvette parçalamış, minibüsle taşımış
Öldüğünü anlayınca Altı'yı banyodaki küvete götürdüğünü belirten Akif T, cinayetle ilgili şu bilgileri verdi: "Daha sonra markete gidip çöp poşeti, çamaşır suyu ve yüzey  temizleyici aldım. Kol, kafa, gövdeyi bıçağımla parçaladım ve marketten aldığım  çöp poşetlerine koydum. Her poşeti bir poşete daha koydum. Kıyafetlerini,  ayakkabılarını ve bıçağı da bir poşete koydum. Kıyafetlerin olduğu poşeti  sokaktaki çöp konteynerine attım. Ceset parçalarının bulunduğu poşetleri, pazar  arabasına koydum ve bununla Hipodrom minibüsüne bindim. Demirtaş istikametinde çevre yoluna yakın bir yerde, sakin bir bölgede  poşetleri aralıklarla yol kenarlarına attım. Otlarla kaplıydı, dışarından görünmüyordu."
Daha sonra eve geldiğini söyleyen zanlı, "Kalan 4 poşeti de alıp pazar  arabasıyla yaya olarak Vatan Mahallesi tarafına gittim. Poşetleri buradaki çöp  konteynerine attım. Eve geldim. Salonu ve banyoyu yıkadım. Salondaki halıyı da halı yıkamacıya yıkattım. Vicdanen rahatsız oldum. Birçok defa teslim olmayı düşündüm." ifadelerini kullandı. Akif T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler, zanlının ifadesi doğrultusunda belirtilen adreslerde yapılan aramada ceset parçalarına ulaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaCinayetParçalara Ayrılan CesetVatanNilüfer
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