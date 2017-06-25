Ayı saldırdı: 1 kişi öldü

Yapılan incelemede çobanın bedeninde ayı pençesi izlerine rastlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİNİLEN bilgiye göre, Kızılcahamam Aşağı Höyük Mahallesinde meydana gelen olayda, sürünün akşam köye çobansız dönmesi üzerine köylüler çobanı aradı. Köylülerin araması sonucu isminin Abdullah olduğu öğrenilen çobanın cansız bedeni bulundu.

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