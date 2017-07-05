Ayakkabının içinden bonzai çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışmalarda A.A ve A.K isimli şahısların Trabzon’a İstanbul’dan yüklü miktarda bonzai maddesi getireceği bilgisine ulaştı. Şahısların seyahat ettiği otobüsü Vakfıkebir ilçesinde durduran polis ekipleri şahısların üstünde yaptığı aramada A.A isimli şahsın bacak arasında ve ayakkabısının içerisine zulalanmış vaziyette 77,06 gram bonzai maddesi yakaladı. Her iki şahıs çıkarıldıkları Vakfıkebir Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi.