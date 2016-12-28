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Avukat PKK'dan tutuklandı

Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlarından hapis cezası bulunan avukat D.K. teslim olduğu Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Avukat PKK'dan tutuklandı
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HAKKARİ Valiliği, teslim olan avukatla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Avukat D.K.'nın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:  
"Van 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Örgüt Adına Suç İşlemek' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakkâri Barosu Avukatlarından D.K., 27.12.2016 günü Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek teslim olmuş, yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak İlimiz Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."
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Etiketler; #Van 1inci Ağır Ceza Mahkemesi #Hakkari Valiliği
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