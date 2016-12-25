banner428
banner405

AVM'de bomba paniği

Bursa'da yaklaşık 60 bin Uludağ Üniversitesi öğrencisinin yaşadığı merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önüne bırakılan valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi. Büyük paniğe sebep olan çanta, fünye ile patlatıldı

AVM'de bomba paniği
banner404
ALINAN bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bir market önüne bırakılan sahipsiz valiz öğrenciler tarafından fark edildi. Önce polis merkezi ekibine haber verildi. Olay yerine sevk edilen 15 ekip şerit çekip güvenlik tedbiri aldı. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, bazı restoran ve kafeteryalar boşaltıldı bazılarından öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.
Meraklı kalabalık belli bir mesafede imha çalışmasını izlemek için toplandı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi özel kıyafet giyip, "kontrollü patlama" anonsunun ardından şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden kullanılmış kıyafetler çıkarken, binlerce kişi rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 
banner355
Etiketler; #bomba paniği #Bursa #Uludağ Üniversitesi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
'O kararı Netanyahu'yu çıldırttı'
Sonraki Haber
Halep’e 11 tır yardım daha
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.