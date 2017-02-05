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Av tüfeğiyle kendini vurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir genç, av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti

Av tüfeğiyle kendini vurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir genç, av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti

05 Şubat 2017 Pazar 13:09
Av tüfeğiyle kendini vurdu
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EDİNİLEN bilgilere göre, ilçenin Bayat köyünde arkadaşına misafir olarak geldiği iddia edilen Mardin nüfusuna kayıtlı Murat Uğur (26) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile karnına ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Uğur'un cenazesi, Cumhuriyet Savcılığının yaptığı inceleme sonrası Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tosya ilçe jandarma ekipleri intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Av TüfeğiKastamonuTosyaMardinMurat Uğur
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