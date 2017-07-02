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Av tüfeği ile eşini vurup öldürdü

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde, 26 yaşındaki adam tartıştığı eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü

Av tüfeği ile eşini vurup öldürdü

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde, 26 yaşındaki adam tartıştığı eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü

02 Temmuz 2017 Pazar 17:29
Av tüfeği ile eşini vurup öldürdü
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 EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kayacık Sokak'taki Ş.Y.'nin evinde meydana geldi. Abuzer Y. (26) ile eşi Güzide Y. (20) henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abuzer Y., amcası ve kayınbabası olan Ş.Y.'nin evinde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile eşi Güzide Y.'yi vurarak ağır yaraladı. Abuzer Y. olayın hemen ardından kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, Güzide Y.'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Güzide Y.’nin cenazesi, olay yeri ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Öte yandan, çiftin 3 yıl önce evlendiği ve 2 yaşında bir çocukları olduğu belirlendi. Polis ekipleri Güzide Y.’yi vurduğu iddia edilen eşi Abuzer Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Son Güncelleme: 02.07.2017 17:34
Anahtar Kelimeler:
GaziantepYavuzeliAv Tüfeği
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