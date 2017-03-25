ATM dolandırıcılığı

SİNOP Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, farklı tarihlerde kent merkezi ve Boyabat ilçesinde üç bankanın ATM'lerinin para çekme haznelerine düzenek kurulduğunu tespit etti.Bankaların ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce benzeri suçlardan gözaltına alınan Nihat A. olduğunu belirledi.Boyabat ilçesinde kaldığı bir otelde gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

