Atladığı sulama kanalında kayboldu

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi'nde meydana gelendi. İddiaya göre, 40 yaşlarındaki Zehra Ok, ilk eşinden ayrıldı. Bir süre sonra ise evli bir şahısla "kuma" olarak evlendi. Ancak evlendiği şahısla problem yaşamaya başladı. Biriktirdiği parayı da kocasına kaptırdı. Bu olaylar üzerine psikolojisi bozulan 3 çocuk annesi kadın sabah sulama kanalı kenarına gelip bir süre bekledi. Etraftaki vatandaşların uyarısına rağmen kadın, sulama kanalına atladı. Onu gören vatandaşlar da arkasından atladı ancak kanal akıntılı olduğu için kadın suya batarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar sudan çıkıp polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, kadını aramaya başladı. Bu arada Zehra Ok'un oğlu Hüseyin Ok ile yakınları geldikleri olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Zehra Ok'tan geriye ise kanal kenarındaki terlikleri kaldı. Polisin sulama kanalındaki arama çalışması devam ediyor.