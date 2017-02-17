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Ateşe verdiği evde dumandan zehirlendi

Alkol alıp evini ateşe verdiği öne sürülen 33 yaşındaki Ali Yıldırım, dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı

Ateşe verdiği evde dumandan zehirlendi

Alkol alıp evini ateşe verdiği öne sürülen 33 yaşındaki Ali Yıldırım, dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı

17 Şubat 2017 Cuma 07:22
Ateşe verdiği evde dumandan zehirlendi
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MANİSA'NIN Soma İlçesi'nde,13 Eylül Mahallesi Kurs Sokak'ta tek katlı evde annesi 68 yaşındaki Elmas Yıldırım ile birlikte yaşayan Ali Yıldırım, yalnız başınayken, evi ateşe verdi, polisi arayıp, "Evi yaktım, kendimi de yakacağım" dedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de Yıldırım'ı evden çıkardı. Gittiği komşusunda evinin yandığını öğrenip olay yerine gelen Elmas Yıldırım, fenalık geçirdi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ve alkollü olduğu öne sürülen Ali Yıldırım, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ali YıldırımManisaSoma IlçesiElmas Yıldırım
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