Astrofizikçi olacaktı DEAŞ'lı oldu

Terör örgütü DEAŞ'a katılan ve geçen yıl Suriye'de öldürülen ODTÜ mezunu astrofizikçi Raşid Tuğral'ın tüyler ürperten hikayesinin detayları ortaya çıktı

ABD hükümetince finanse edilen "Voice of America" (Amerika'nın Sesi) tarafından yayımlanan "DEAŞ'ın tuzağına düşüş" başlıklı habere göre, 2014 yılında ODTÜ Fizik Bölümü'nden mezun olan Tuğral, aynı sene Finlandiya'nın Jyvaskyla Ünivesitesi'nde Fizik Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimine başladı.



2 Ocak 2015'te Finlandiya'nın Oulu Tren İstasyonu’ndan Türkiye'ye doğru yola çıkan Tuğral, terör örgütü DEAŞ'a katılmadan önce Ankara'daki evine gitti ve ailesine 10 Ocak gecesini ODTÜ'lü arkadaşlarıyla birlikte geçireceğini söyledi.



Ardından Suriye'ye giden Tuğral, Ağustos 2015'teki bir çatışmada 27 yaşındayken öldürüldü.



"Raşid'in hayatı ve ölümü, DEAŞ'ın yanıltıcı ideolojisine kapılan genç Müslümanlardan oluşan kayıp neslin tipik bir örneğini oluşturuyor" ifadesini kullanan Amerika'nın Sesi, Suriye'de öldürülen DEAŞ'lının geçmişteki sosyal medya paylaşımlarını taradı; okul arkadaşları, tanıdıkları ve babası dahil diğer haber kaynaklarıyla konuştu.



Haberde Ankara'nın Sincan ilçesinde büyüyen Tuğral'ın, Türk edebiyatı üzerine doktora derecesi bulunan babasının lise öğretmeni, ağabeyinin bilgisayar mühendisi ve besteci, amcasının ise matematik profesörü olduğu hatırlatıldı.



ODTÜ'de astronomi ve fotoğrafçılık alanlarına duyduğu ilgiyle tanınan Tuğrul, üniversitedeki Astronomi Topluluğu'na üye oldu. Bu grubun başındaki Utku Borataç ile yakın arkadaşlık kurdu. Tuğral'la birlikte kamp yaparak geceleri gökyüzünü incelediklerini söyleyen Borataç, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin yıllık Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin düzenlenmesine yardımcı olduklarını belirtti. Tuğral, astronomi fotoğraflarıyla 2010'da "National Geographic" sayfalarında yer almaya başladı ve 2012'de NASA'nın açtığı bir fotoğraf yarışmasına katıldı.



Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Tuğral, çektiği gökyüzü fotoğrafları ile sosyal medyada çok sayıda takipçi kazandı. Samanyolu'na uzanan ardıç ağaçlarının fotoğrafları National Geographic dergisinin web sitesinde yer aldı.



DEĞİŞMEYE BAŞLADI



Güvenlik nedenleriyle Tuğral'la ilişkisinin bilinmesini istemeyen bir arkadaşı, "Sürekli espri yapar, her şeyle dalga geçerdi. Bir kere okula tayt giyerek geldi. Bir keresinde yarı çıplak halde, şortla geldi" dedi.



Borataç ise, "2013'te, Raşid hükümet karşıtı gösterilere katıldı ve inancına daha çok sarıldı. Değişmeye başladı" dedi.



Haberde, giderek ODTÜ'deki diğer öğrencilerden uzaklaştığı belirtilen Tuğral için, "DEAŞ öğretilerine uyarak saçlarını uzattı, sakal bıraktı" ifadesi kullanıldı.



Borataç, Tuğral'ın, ODTÜ Mescidi’nde daha fazla zaman harcamaya başladığını söylerken; okul arkadaşı Nihat Çelik, "Mescit Grubu, Raşid'in radikalleşmesinde rol oynadı. 2014'ün ilkbaharında aynı gruptan biriyle Irak ya da Suriye'ye gitti. Raşid'in yanındaki kişiye ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.



SURİYE'YE GEÇİŞ



Bu an ve sonrasında yaşadıkları, Tuğral’ın Suriye’de internet ve sosyal medyaya erişimi yokken yazdığı uzun mektubunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Tuğral, bu mektubunu 25 Mart 2015’te Facebook’ta paylaştı.



Mektuba göre; Tuğral, Şanlıurfa sınırında Tunus, Libya ve Suudi Arabistan’dan gelip DEAŞ'a katılmak isteyenlerle buluştu. Hep birlikte, yasa dışı yollarla Şanlıurfa sınırından Suriye’ye geçtiler.



ODTÜ mezunu DEAŞlı teröristin kan donduran hikayesi