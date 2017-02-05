banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

'Askeri liseye giden oğlumun cebinde buldum'

Baba Mahmut B., 2 örgüt abisinin ders verdiği ve 1 hafta kampa aldığı oğlu askeri liseye girdikten sonra cebinde bir not buldu. “Hocam hizmetten kopmayacağıma, hizmetin içerisinde devam edeceğime söz veriyorum” yazan notu sorduğunda, abilerden “Hocaefendi’ye yolluyoruz” yanıtını aldı

'Askeri liseye giden oğlumun cebinde buldum'

Baba Mahmut B., 2 örgüt abisinin ders verdiği ve 1 hafta kampa aldığı oğlu askeri liseye girdikten sonra cebinde bir not buldu. “Hocam hizmetten kopmayacağıma, hizmetin içerisinde devam edeceğime söz veriyorum” yazan notu sorduğunda, abilerden “Hocaefendi’ye yolluyoruz” yanıtını aldı

05 Şubat 2017 Pazar 09:37
'Askeri liseye giden oğlumun cebinde buldum'
banner404

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün 2012 hâkimlik sorularını sınavdan önce ele geçirmesiyle ilgili 82 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, Türkiye’deki çeşitli başsavcılıklarca yürütülen soru hırsızlığı soruşturmalarına giren “tanık” beyanları yer aldı.
Habertürk'ün haberine göre; Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan iddianamede, Bursa Başsavcılığı’nca bir babanın şikâyeti üzerine 2013’teki askeri lise sınavlarına ilişkin soruşturma başlatıldığı da vurgulandı. İfadesine yer verilen Baba Mahmut B., oğlu T.B.’nin FETÖ’nün dershanelerine gittiğini, bu sırada Abdullah ve Bilal kod isimli örgüt abilerinin haftada 3-4 gün eve ders çalıştırmaya geldiklerini belirtti. Mahmut B., “İlerleyen dönemde oğlumun davranışları değişti. Gülen’in vaazlarını dinlemeye ve kitaplarını okumaya başladı” dedi.
DERSHANE DEĞİŞTİ
Oğlu 7. sınıfı bitirdikten sonra örgüt abilerinin kendisiyle görüşerek askeri lise sınavlarına hazırlamak istediklerini, bunun için de başka bir dershaneye yerleştirilmesi gerektiğini söylediklerini dile getiren Mahmut B., “Askeri lise sınavına az bir süre kala Abdullah ve Bilal’in kaldığı öğrenci evinde 10 gün süreyle kampa alındı. Eşime bu evde askeri lise sınavlarında çıkacak olan soruları çalıştırdıklarını söylemişler. Oğlum girdiği askeri sınavdan aldığı 497 puanla Kuleli Askeri Lisesi’ni kazandı” diye konuştu.
Askeri liseye kayıt işlemlerinden 15-20 gün sonra oğlunun cebinde yazılı bir not bulduğunu anlatan baba Mahmut B. şunları söyledi:
“Kayıt işlemlerinden 15-20 gün sonra oğlumun cebinde, kendi el yazısıyla ‘Hocam hizmetten kopmayacağıma, hizmetin içerisinde devam edeceğime söz veriyorum’ yazılmış ve imzalanmış bir ant mektubu buldum. Abdullah isimli şahsı arayarak ne olduğunu sordum. ‘Herkesten alıyoruz, Hocaefendi’ye yolluyoruz’ cevabını verdi.”
PROJEKSİYONLA SORU
Ankara Başsavcılığı tarafından 2011 komiser yardımcılığı sınavına ilişkin yürütülen soruşturmada “tanık” olarak dinlenen polis memurlarından Muhsin Ö. ise Aksaray’da görev yaparken davet edildiği bir evde yaşananları şöyle ifade etti: “Bülent isimli öğretmen dizüstü bilgisayarını çıkarıp bir CD taktı, projeksiyonla duvara soruları yansıttı. 200-250’ye yakın soru ve cevapları ile birlikte tekrar ettirerek ezberletti. Daha sonra CD’yi kırıp çöpe attı. Sınava girdiğimizde 80 soru bize gösterilenlerle bire bir aynıydı.”

banner355
Anahtar Kelimeler:
Askeri LiseAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci ölüm
Feci ölüm
Uyuşturucu bir gecede iki can aldı
Uyuşturucu bir gecede iki can aldı
Akraba cinayeti
Akraba cinayeti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals