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Askeri gemide yangın

Askeri çıkarma gemisinde çıkan yangında 4 asker dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın

Askeri çıkarma gemisinde çıkan yangında 4 asker dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:38
Askeri gemide yangın
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EDİNİLEN bilgiye göre, İzmir'in Foça ilçesinde TCG Ertuğrul (L-401) isimli çıkarma gemisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Askeri personel ve mürettebatın bulunduğu gemide yangına ilk müdahale eğitimli personel tarafından gerçekleştirildi. Yangında, 4 dumandan etkilenerek Foça Devlet Hastahanesinde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  
 

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Anahtar Kelimeler:
Askeri GemiİzmirYangın
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