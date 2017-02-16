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Askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı

Askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si rütbeli 3 asker yaralandı.

Askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı

Askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si rütbeli 3 asker yaralandı.

16 Şubat 2017 Perşembe 15:09
Askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
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ALINAN bilgilere göre,Bilecik İl Merkez Jandarma Komutanına bağlı ekipler, Bilecik-Çukurören köyü yolu üzerinde bir fabrikada yangın olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, askeri araçla olay yerine doğru hareket ettiler. Er Soner B.'nin (23) kullandığı 711046 resmi plakalı kamyonet, Gülümbe köyünü geçtikten sonra Çukurören köyü yakınında sürücüsünün kar yağışı sebebiyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrası araçta bulunan sürücü Er Soner B., Astsubay Tolga G. (28) ve Uzman Çavuş Metin T. (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıldıkları Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yol 1 saat trafiğe kapalı kaldı

Öte yandan, yolun kaygan olması nedeniyle Çukurören köyü giriş ve çıkışlarında önlem alan jandarma ekipleri, Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri küreme ve tuzlama işlemi yapana kadar yaklaşık 1 saat yolu trafiğe kapattı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Askeri AraçşarampolAskerYaralı
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