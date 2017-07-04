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Asker zehirlenmelerinde 4 rütbeliye tutuklama

Manisa'da askerlerin yemekten zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 rütbeli asker tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Asker zehirlenmelerinde 4 rütbeliye tutuklama

Manisa'da askerlerin yemekten zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 rütbeli asker tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

04 Temmuz 2017 Salı 17:51
Asker zehirlenmelerinde 4 rütbeliye tutuklama
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GEÇEN 16-17 Haziran’da Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 731 asker, akşam yemeği sonrası rahatsızlanıp hastanelere kaldırılmıştı. Askerler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, aralarında kışlaya yemek veren şirketin yetkilileri ve çalışanları ile kışladaki gıda kontrolünden sorumlu subay ve astsubayların da bulunduğu 48 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden yemek şirketinin genel müdürü A.T., Manisa sorumlusu V.A.G., satın alma müdürü M.A.’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Aralarında 6 subay ve astsubayın da bulunduğu diğer şüheliler ise serbest bırakılmıştı. Askerlerin rahatsızlanmasıyla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kışlada gıda kontrolünde görevli toplam 6 subay ve astsubayın idari soruşturma sonucunda açığa alındığını açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 18:05
Anahtar Kelimeler:
Manisa
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