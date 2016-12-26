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Asker PKK'ya göz açtırmıyor

Bitlis'te askerin PKK'ya yönelik son dakika operasyonları devam ediyor. TSK Bitlis'te zorlu şartlarda gerçekleştirdiği operasyonda PKK sığınaklarını tespit ederek yok etti

Asker PKK'ya göz açtırmıyor
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis’te gerçekleştirilen Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu kapsamında tespit edilen sığınakların içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel posterin ele geçirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşların güvenliğini sağlamak, devletin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden, üstün cesaret ve fedakarlıkla operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis ili Tatvan ilçesi Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında ’Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu’nun icra edildiği bildirdi.
TSK’dan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterlerin ele geçirildiği, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeğinin muhafaza altına alındığı, sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterlerin yerinde imha edildiği belirtildi.

 
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