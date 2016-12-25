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Asit tankeri otomobile çarpınca...

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki asit tankeri, önüne çıkan araca çarpmamak için karşı şeritte trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Asit tankeri otomobile çarpınca...
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KAZA, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Emet ilçesi istikametine gitmekte olan Recep Sarı yönetimindeki 33 ALU 76 plakalı asit tankeri, yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Tanker, trafik ışık direğini devirirken, karşı şeritte kırımızı ışıkta bekleyen Adem Türkan idaresindeki 25 LL 035 otomobile çarptı.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.
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Etiketler; #Kütahya #tavşanlı #Asit tankeri
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