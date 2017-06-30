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Aşırı sıcak asfalt eritti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinden itibaren 43 dereceye ulaştı. Sıcak hava Yanıklar Mahallesi’nden yeşil vadiye ulaşımı sağlayan 6 kilometrelik yolda asfaltın erimesine neden oldu

Aşırı sıcak asfalt eritti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinden itibaren 43 dereceye ulaştı. Sıcak hava Yanıklar Mahallesi’nden yeşil vadiye ulaşımı sağlayan 6 kilometrelik yolda asfaltın erimesine neden oldu

30 Haziran 2017 Cuma 13:42
Aşırı sıcak asfalt eritti
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YOLUN büyük bölümünde eriyen asfalt, araçlarıyla yeşil vadiye ziyarete gelen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüleri araçlarına zift bulaştırmamak için yolun mıcırlı bölümünü kullanmaya çalıştı. Yoldan kalkan zift ise yürüyenlerin terlik ve ayakkabılarına yapıştı. 
Sıcaktan bunalıp serinlemek için Yeşil Vadiye gitmek isteyen Atilla Karademir; "Havalar çok sıcak serinlemek için soğuk su kenarına gidiyoruz. Şehir merkezinde sıcaktan durulmuyor. Asfalt erimiş araçlar taş atıyor" dedi.
Aşırı sıcaktan erimiş asfalt yolda kaza yapmamak için yavaş yavaş gittiklerini ifade eden Adem Önal; "Hava çok sıcak. Asfaltlar erimiş, yollar perişan halde. Bir kaza yaşanmaması için yavaş yavaş gidiyoruz. Havalar sıcak olduğu için soğuk suya geldik. Fethiye bir haftadır aşırı sıcak bu sıcaktan kurtulmak için yeşil vadiye gidiyoruz. Bende her hafta geliyorum buraya sıcaktan asfaltlar eriyor. Bu eriyen asfalta vatandaşlar bazen sıkıtılar yaşıyor. Sürekli kullanılan olduğu için kaza riskleri artıyor" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiyeHava SıcaklığıUlaşım
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