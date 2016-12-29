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Asayiş ve kaçak içki uygulaması

Adana’da 300 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi umuma açık mekanlara yönelik asayiş ve sahte içki uygulaması yapıldı

Asayiş ve kaçak içki uygulaması
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KENT merkezindeki 40 umuma açık mekana yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasına, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 300 polis katıldı. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla yapılan uygulamada, mekanların evrakları incelendi, çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı ve özel cihazlarla içki şişelerinin üzerindeki barkotlar kontrol edildi. Uygulama genelinde 17 mekana, konsomatris çalıştırma, içki satış, ruhsat ve canlı müzik belgesi olmadığı gerekçesiyle ceza kesilirken, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Adana emniyetinin, yılbaşı gününe kadar denetimlere devam edeceği bildirildi.
 
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Etiketler; #Adana’da asayiş ve kaçak içki uygulaması #Adana #Emniyet Müdürlüğü #Osman Ak #kom
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