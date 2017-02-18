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Arkadaşını havalı tüfekle öldürdü

Arkadaşı tarafından kazayla havalı tüfekle başından vurulan çocuk hayatını kaybetti

Arkadaşını havalı tüfekle öldürdü

Arkadaşı tarafından kazayla havalı tüfekle başından vurulan çocuk hayatını kaybetti

18 Şubat 2017 Cumartesi 21:38
Arkadaşını havalı tüfekle öldürdü
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EDİNİLEN  bilgiye göre,Bartın’da  dün merkeze bağlı Çakırkadı köyünde Ferhan Y'nin (11) oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan arkadaşı Burak A. (17) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Burak A.'nın, yarın aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.Ferhan Y.'nin elinde oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Burak A, başından ağır yaralanmış ve 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Havalı TüfekHavalı TüfekleAğır Yaralanan ArkadaşıÇakırkadı KöyüBartın
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