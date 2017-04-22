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Arkadan çarptığı aracı yaya yoluna fırlattı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde aşırı süratli giden bir araç çarptığı ticari taksiyi yaya yoluna fırlattı

Arkadan çarptığı aracı yaya yoluna fırlattı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde aşırı süratli giden bir araç çarptığı ticari taksiyi yaya yoluna fırlattı

22 Nisan 2017 Cumartesi 09:34
Arkadan çarptığı aracı yaya yoluna fırlattı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk caddesinde aşırı süratli giden 24 yaşındaki Ayhan A. idaresindeki 34 UCZ plakalı araç, yolcusunu bıraktıktan sonra yola devam eden Erdal A.(46) idaresindeki 16 T 4001 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yaya yoluna fırladı. Çarpan aracın sürücüsü kazada hafif yaralandı. Yaralı Ayhan A. olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ticari taksinin sürücüsü Erdal A. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın gece geç saatlerde olması ve yaya yolunda kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziTicari Taksi
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