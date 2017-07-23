Arı sokması sonucu bir kişi öldü

EDİNİLEN bilgilere göre ilçenin Aşağıboğalı köyünde Hasan Giyasettin Yılmaz (54) çalışmaya gittiği kendisine ait fındık bahçesinde arı saldırısına uğradı. Çalışırken yabani arı yuvasına basan Yılmaz, arıların saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden arılar tarafından sokulduğu görülen Yılmaz yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Yılmaz’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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