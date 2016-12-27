banner428
banner405

Arap turistlerin odasında kemerli dayak ve hırsızlık iddiası

Beyoğlu'nda bir apart otelde aynı odada kalan 2'si kadın 4 turist arasında tartışma çıktı

Arap turistlerin odasında kemerli dayak ve hırsızlık iddiası
banner404
KAVGA kemer ile dövülen bir kişi dayaktan kaçmak için camdan aşağıya atladı. Önce bir otomobilin üstüne sonra da yere düşerek yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 
Olay bugün Katip Mustafa Çelebi Mahallesi' ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı odada kalan ikisi kadın 4 Arap turist arasında tartışma çıktı. 
KEMERLİ DAYAKTAN KAÇMAK İÇİN CAMDAN ATLADI 
Tartışma kavgaya dönüştü, erkeklerden biri diğerine kemerle saldırdı. Saldırıya uğrayan turist otelin 1'inci katındaki odanın camından aşağıya atladı. Önce park halindeki bir otomobilin üstüne baş üstü düşen kişi sonra beton zemine düştü. Yaralanan turistin yardımına çevredekiler koştu, bir taraftan da polisi haberdar etti. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulunarak ambulansa taşıdı. 
"HEPİMİZ ARKADAŞIZ, PARAMI ÇALDI GERİ VERMEDİ" 
Görgü tanıklarından bazıları camdan atlayan kişiyi kemerle dövdüğünü iddia ettikleri turisti etkisiz hale getirip, polis gelene kadar bırakmadı. Tercüman aracılığı ile sivil polislere beyanda bulunan kişi "Biz hepimiz arkadaşız aynı odadaydık 600 dolar ve 200 euro paramı çaldı. Parayı istedim vermedi, kemerle onu sıkıştırdım sonra camdan atladı" dedi. Turistlerin kimlikleri ve hangi ülkenin vatandaşı olduklarıyla ilgili bilgi verilmedi
banner355
Etiketler; #arap turist #kemerli dayak #hırsızlık #Beyoğlu
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Öğrenciler kıyasıya yarıştı
Sonraki Haber
Arap turistlerin odasında kemerli dayak ve hırsızlık iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.