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Aranan 2 bin 181 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ilk kez ortak gerçekleştirilen "Güven Huzur Türkiye-3" uygulamasında, aranan 2 bin 181 kişi yakalandı. Uygulamada 81 araç, 91 tabanca, 91 av tüfeği, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak içki ve 103 parça tarihi eser ele geçirildi

Aranan 2 bin 181 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ilk kez ortak gerçekleştirilen "Güven Huzur Türkiye-3" uygulamasında, aranan 2 bin 181 kişi yakalandı. Uygulamada 81 araç, 91 tabanca, 91 av tüfeği, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak içki ve 103 parça tarihi eser ele geçirildi

11 Şubat 2017 Cumartesi 09:59
Aranan 2 bin 181 şüpheli yakalandı
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EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 bin görevli ile ülke genelinde "güven ve huzur" denetimleri yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik birimleri bugün akşam saatlerinde 81 ilde koordineli olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirdi.

Denetimleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay da Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.

Açıklamada, uygulamalar esnasında, "temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntemle mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleme düşüncesindekilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanmasının" amaçlandığı vurgulandı.

Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 80 bin 88 görevlinin katıldığı uygulamada 17 hava aracı, 71 deniz aracı ve 417 dedektör köpek de kullanıldı.

Aranan 2 bin 181 şüpheli yakalandı 

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik  birimlerince ilk kez ortak gerçekleştirilen "Güven Huzur Türkiye-3"  uygulamasında, aranan 2 bin 181 kişi yakalandı. Uygulamada 81 araç, 91 tabanca,  91 av tüfeği, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 kaçak cep telefonu, 762 litre  kaçak içki ve 103 parça tarihi eser ele geçirildi.  Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri  Bakanlığı koordinesinde 81 ilde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin  katılımıyla dün akşam "sabit yol" ve "umuma açık yer" olmak üzere iki aşamalı ve  eş zamanlı uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok,  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutan  Yardımcısı Albay Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden  canlı olarak uygulamayı takip etti.

Yurt genelinde 13 bin 966 ekipte 80 bin 88 personelin katıldığı  uygulamalarda, 17 hava aracı, 71 deniz aracı ve 417 dedektör köpeği kullanıldı.

Şehir giriş ve çıkışları ile önceden tespit edilen 18 bin 131 hassas  noktada yapılan çalışmalarda 675 bin 997 kişi kontrol edildi. Bu kişilerden  aranan 2 bin 181'i yakalandı, bin 327'si gözaltına alındı, bin 953'ü hakkında ise  adli veya idari işlem uygulandı.

Ele geçirilen suç unsurları, denetlenen araç ve iş yerleri

Kişilerin üstleri ve araçlarda yapılan aramalarda bir uzun namlulu  silah, 91 tabanca, 91 av tüfeği, bin 660 mermi, 38 kesici delici alet, 64  kurusıkı tabanca, 373,6 gram eroin, 4 kilo 722 gram esrar, 72 gram bonzai, 891  captagon, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak  içki, 20 kilogram menşei belirsiz gümüş, 9 ton 880 kilogram menşei tespit  edilemeyen et ve 103 parça tarihi eser bulundu. Yollarda oluşturulan noktalarda kontrol edilen 193 bin 852 araçtan  81'inin arandığı belirlendi. Denetlenen araçlardan 7 bin 22'siyle ilgili cezai  işlem uygulandı, 2 bin 22'si trafikten men edildi. Kontrol edilen 22 bin 746 iş yerinden 857'sinin sorumlularına cezai  işlem uygulandı, 4 bin 466'si hakkında kapatılma işlemi yapıldı. Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerinin bir  arada ilk kez gerçekleştirdiği uygulama büyük bir uyum ve koordinasyon içinde  geçti. Vatandaşların da memnun kaldığı gözlemlenen çalışmalar sorunsuz ve  başarıyla tamamlandı. İnsan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem verilerek  yürütülen uygulamalar ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması,  suç işlemeye meyilli olanların caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve  araçların ele geçirilmesi amaçlanıyor.

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HUZUR OPERASYONUDiyarbakırTunceliSon Dakika
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