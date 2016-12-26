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Araçtaki gizli bölme polisi bile şaşırttı

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gizli bölmenin özel olarak yapılmış hidrolik sistemle uzaktan kumandayla açılması ve zor fark edilmesi polisleri bile şaşırttı

Araçtaki gizli bölme polisi bile şaşırttı
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BEYOĞLU'NDA uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın  ön konsolundaki teybin altında bulunan, hidrolik sistemle ve uzaktan kumandayla  açılan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Polis ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdikleri Beyoğlu'nda  M.A'nın kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, suç  unsuruna rastlanmazken, bir uzaktan kumanda bulundu.
Polislerin incelemesinde, uzaktan kumandanın, aracın ön konsolundaki  teybin altında bulunan gizli bir bölmeyi açtığı tespit edildi. Konsoldaki gizli  bölmenin uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin  vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi.
Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin içinde Glock marka 2 ruhsatsız  tabanca, bunlara ait mermiler ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Araç sahibi şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye  sevk edileceği bildirildi.

 
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Etiketler; #İstanbul #Polis #gizli bölme #Beyoğlu
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