Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, Akyazı ilçesi Akyazı Otoban gişeleri yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 54 VA 223 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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