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Annelerini öldüren kızlarla ilgili son kararı Yargıtay verecek

Anneleri Gülseren Süngü'yü öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Ş.P. ve B.P. kardeşler hakkında son kararı Yargıtay verecek

Annelerini öldüren kızlarla ilgili son kararı Yargıtay verecek

Anneleri Gülseren Süngü'yü öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Ş.P. ve B.P. kardeşler hakkında son kararı Yargıtay verecek

15 Şubat 2017 Çarşamba 19:15
Annelerini öldüren kızlarla ilgili son kararı Yargıtay verecek
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İZMİR'İN Aliağa ilçesinde 13 Eylül 2013 tarihinde anneleri Gülseren Süngü'yü öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan Ş.P. (olay tarihinde 19 yaşında) ile 10 yıl hapis cezası alan B.P. (olay tarihinde 17 yaşında) avukatları aracılığıyla cezayı çok bularak Yargıtay'a başvurdu.Başsavcılık, annelerini öldüren kız kardeşlerin aldığı cezayı çok bularak "makul oranda indirim verilmesi gerekirken, asgari oranda indirim yapmak suretiyle sanıklara fazla ceza verildiğini" gerekçe gösterip Yargıtay'a başvurdu.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma talebine ilişkin, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "öldürülen kişinin "kadın" ve "anne" olması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından görüş istenmesine karar vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Bakanlık kardeşlerin cezasını az buldu

Görüşlerine başvurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ise kız kardeşlerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşünün aksine "haksız tahrik" ile "iyi hal indirimlerinin" fazla uygulandığını bu nedenle de az ceza verildiği yönünde görüş bildirip, kararın bozulmasını istedi.Kız kardeşlerin avukatı Hakan Turan, kardeşlerin suçu işleme sebebinin "meşru müdafaa" olduğunu ileri sürerek, Yargıtay'ın talepleri doğrultusunda kararı bozacağına inandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anneleri Gülseren SüngüYargıtayAliağa Ilçesiİzmir
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