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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Anne ve babasını o halde görünce polise koştu

Eskişehir'de 8 yaşındaki Sevcan Y. ile kardeşi 5 yaşındaki Sevim Y., anne ve babalarını evde baygın halde görünce sokağa çıkıp polislerden yardım istedi. Tuncay Y. ile eşi Kader Y.'nin alkol ve uyuştucu kullanmaları nedeniyle baygınlık geçirdikleri öne sürüldü

Anne ve babasını o halde görünce polise koştu

Eskişehir'de 8 yaşındaki Sevcan Y. ile kardeşi 5 yaşındaki Sevim Y., anne ve babalarını evde baygın halde görünce sokağa çıkıp polislerden yardım istedi. Tuncay Y. ile eşi Kader Y.'nin alkol ve uyuştucu kullanmaları nedeniyle baygınlık geçirdikleri öne sürüldü

25 Nisan 2017 Salı 18:28
Anne ve babasını o halde görünce polise koştu
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OLAY, saat 15.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Sevcan Y. ile kardeşi Sevim Y., oturdukları tek katlı evde babaları Tuncay Y. ile anneleri Kader Y.'nin bayıldığını görünce yardım istemek için dışarı çıktı. Sevim Y., yoldan geçen motosikletli polisleri durdurup anne ve babasının evde baygın olduğunu, onları uyandıramadığını söyledi. Polisler yarı baygın halde buldukları Tuncay Y. ile eşi Kader Y.'yi evden dışarı çıkarıp ambulans çağırdı. 
Kısa sürede gelen 112 Acil ambulansındaki sağlık görevlileri çifte müdahalede bulundu. Bir süre sonra kendilerine gelen Tuncay Y. ve eşi kader Y. iyi olduklarını belirterek sağlık görevlilerinin kendilerini hastaneye götürme isteğini kabul etmedi. Sağlık görevlileri de tutanak tutup olay yerinden ayrıldı. 
Anne ve babasını baygın halde görünce çok korktuğunu söyleyen ve sürekli ağlayan Sevcan Y.'yi polisler sakinleştirmeye çalıştı. Bir polis memuru getirdiği meyve suyunu Sevcan Y.'ye ve kardeşi Sevim Y'ye verdi. Sevcan Y. polislere, "Annem ve babam eve gelen iki kişiyle birlikte içki ve sigara içti. Daha sonra annemin ve babamın bayıldığını gördüm. Uyuşturucu sandığım sigaraları da yanan sobaya attım. Anne ve babamı uyandıramayınca dışarı çıkıp evin önünden geçen motosikletli polislerden yardım istedim" dedi.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirZafer Mahallesi
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