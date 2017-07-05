Anamur yangını uzaydan görüldü!

ANAMUR 'DAKİ orman yangın ına ait fotoğraf, Nasa'nın resmi internet sitesinde yer alan dünya çapındaki orman yangınları galerisinde ' Türkiye 'nin Toros Dağları'ndaki yangından çıkan büyük bir Duman NASA'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüldü' notuyla paşlaşıldı. Fotoğrafta Kıbrıs adasıyla neredeyse aynı büyüklükte görülen duman, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

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