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Anamur yangını uzaydan görüldü!

Mersin'in Anamur İlçesi'nde 4 günde 200 hektarlık ormanlık alanı kül eden yangının dev dumanı, Nasa'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan fotoğraflandı

Anamur yangını uzaydan görüldü!

Mersin'in Anamur İlçesi'nde 4 günde 200 hektarlık ormanlık alanı kül eden yangının dev dumanı, Nasa'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan fotoğraflandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:27
Anamur yangını uzaydan görüldü!
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ANAMUR'DAKİ orman yangınına ait fotoğraf, Nasa'nın resmi internet sitesinde yer alan dünya çapındaki orman yangınları galerisinde  'Türkiye'nin Toros Dağları'ndaki yangından çıkan büyük bir Duman NASA'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüldü' notuyla paşlaşıldı. Fotoğrafta Kıbrıs adasıyla neredeyse aynı büyüklükte görülen duman, yangının boyutunu gözler önüne serdi. 

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYangınDumanKıbrısAnamurMersin
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