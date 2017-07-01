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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi

İstanbul’da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi

İstanbul’da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:11
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
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ZANLILARIN ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda anahtarlık şeklinde suikast silahı, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 
Alınan bilgiYe göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ve illegal silah ticareti, cinayet, yağma, cinayete azmettirme, adli yargılamayı etkilemeye tam teşebbüs ve başkasına ait suçu üstlenme gibi 32 farklı suça karıştıkları belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şebekenin lideri F.K.'nın(40) da aralarında olduğu 20 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri F.K. ile yardımcılarının da aralarında olduğu 14 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Operasyonda baskın yapılan ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet anahtarlık şeklinde suikast silahı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 110 adet değişik çapta fişek, 300 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Polisin düzenlediği operasyonda adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
ANAHTARLIKSuikast Silahı
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