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Ambulans şoförü kalp krizi geçirdi

Samsun'da görev yapan ambulans şoförü Rıza Duvan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Duvan, eve gelen arkadaşlarını 'iyiyim' diyerek göndermiş

Ambulans şoförü kalp krizi geçirdi

Samsun'da görev yapan ambulans şoförü Rıza Duvan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Duvan, eve gelen arkadaşlarını 'iyiyim' diyerek göndermiş

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:32
Ambulans şoförü kalp krizi geçirdi
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SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda ambulans şoförü olarak görev yapan 46 yaşındaki Rıza Duvan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bafra 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda ambulans şoförü olarak görev yapan Rıza Duvan evinde aniden rahatsızlandı. Ailesi 112'yi arayarak yardım istedi. İddiaya göre Duvan, eve gelen arkadaşlarına "Ben iyiyim" diyerek geri gönderdi. Duvan, bir süre sonra tekrar rahatsızlanarak bayıldı. Rıza Duvan, tekrara gelen 112 ekibi tarafından ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kalp krizi geçirdiği belirlenen Duvan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duvan, için bu gün çalıştığı Bafra 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda tören düzenlendi. Duvan'ın mesai arkadaşları gözyaşı dökerken törene Bafra İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra İlçe Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın ve yakınları katıldı. Rıza Duvan'ın cenazesi Türbe Mahallesinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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AmbulansşoförKalp KriziSamsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği
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