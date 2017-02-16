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Ambulans minibüsle çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ambulansın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1’si ağır 5 kişi yaralandı.

Ambulans minibüsle çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ambulansın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1’si ağır 5 kişi yaralandı.

16 Şubat 2017 Perşembe 12:36
Ambulans minibüsle çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
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KAZA, sabah saat 10.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu Atça Mahallesi Heykel Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ö.Ö. yönetimindeki 09 ACS 02 plakalı ambulans Aydın’dan Nazilli istikametine giderken Atça Mahallesi ışıklı Heykel Kavşağından kırmız ışıkta geçmeye çalışırken İbrahim Aydemir yönetimindeki Nazilli’ye yolcu taşıyan minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen ambulansta bulunan bir sağlık görevlisi ile ön tarafından hasar alan minibüste bulunan biri ağır dört kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen başka ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İddiaya göre ambulansta hasta bulunmamasına rağmen kırmızı ışıkta geçtiği belirtildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AmbulansAydınKazaMinibüs
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