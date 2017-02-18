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Ambulans helikopter, tansiyon hastası için havalandı

Kar dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan Mevlüt Özaydın, sağlık ekiplerince ambulans helikopter yardımıyla önce şehir merkezine, ardından hastaneye ulaştırıldı

Ambulans helikopter, tansiyon hastası için havalandı

Kar dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan Mevlüt Özaydın, sağlık ekiplerince ambulans helikopter yardımıyla önce şehir merkezine, ardından hastaneye ulaştırıldı

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:56
Ambulans helikopter, tansiyon hastası için havalandı
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BORÇKA ilçesine bağlı Camili köyünde yaşayan ve tansiyon hastası olduğu belirtilen 80 yaşındaki Özaydın fenalaştı. Özaydın'ın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, hastaya ulaşmak için Camili 112 Acil Servis ekibini hastanın bulunduğu mevkiye yönlendirdi.Sağlık ekibinin, hastanın nakledilmesi gerektiği yönünde kararı alması üzerine, Komuta Kontrol Merkezi tarafından Karayolları yetkilileriyle iletişime geçildi.Camili geçidinin kapalı olduğu ve bölgede 1 metreyi aşkın kar olduğu bilgisinin alınması üzerine, Trabzon 112 Acil Servis ile irtibata geçilerek helikopter ambulans talep edildi.Camili 112 Acil Servis ekibi tarafından evinden alınan hasta, kar ambulansıyla Camili Hudut Karakolu'na ait helikopter pistine getirildi.Buraya iniş yapan ambulans helikopter, sağlık ekiplerinin yardımıyla hastanın helikoptere taşınmasının ardından havalandı.Artvin Şehir Stadı'na inen helikopterden 112 Acil Servis ambulansına taşınan Özaydın, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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