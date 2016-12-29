banner405

Altınlarını dolandırıcıya böyle verdi

Bursa’da kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin yaşlı kadını dolandırması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının, cüzdanındaki altınları dolandırıcıya kendi elleriyle verdiği görülüyor

Altınlarını dolandırıcıya böyle verdi
banner404
EDİNİLEN bilgiye göre, A.S. (37), R.S. (21), T.S. (19) ve M.C.S. (18), İzmir’den Bursa’ya geldi. Telefonla S.A.’yı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp, “Hesabınız FETÖ terör örgütünün eline geçti. Evinizdeki altın ve paraları size gelen polise verin. Onları kontrol edeceğiz” dedi. Paniğe kapılan yaşlı kadın, dolandırıcıların istediklerini yaptı. Aynı yöntemle G.Ö. de (73) dolandırıldı. Aynı gün içerisinde dolandırılan iki müşteki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne müracaat etti. 2 müştekinin toplam 100 bin liralarını dolandırıcılara kaptırdığı öğrenildi.
ALTINLARI KENDİ ELİYLE TESLİM ETTİ
Öte yandan dolandırıcıların G.Ö.’den altınları alma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, G.Ö. ve dolandırıcı, telefonla konuşup, cadde üzerinde buluştu. Daha sonra cüzdanından altınlarını çıkartan yaşlı kadın, kendi elleriyle dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıcı ve kadın ayrıldı.
Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, aracın plakasını tespit edip, 4 şüpheliyi İzmir’de gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
banner355
Etiketler; #altın #dolandırıcı
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
FETÖ'den toplam bin 542 kişi tutuklandı
Sonraki Haber
Kadın cinayeti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.