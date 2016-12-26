'Allahtan haber geldi kardeşini öldüreceğim'

Mete Yarar, El Bab'ın kolay bir hedef olmadığını belirtirken, "Koalisyon güçleri ve Esad yönetiminin mücadeleyi bırakmış olması nedeniyle bölgeye takviye yapma fırsatı DAEŞ’e verilmektedir. Musul harekatının da durdurulmasıyla bu örgütle mücadele edilen tek yer olarak El Bab kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu