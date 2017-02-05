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Yeni Alanya E - Gazete

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaraland

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaraland

05 Şubat 2017 Pazar 09:17
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Demirli Mahallesi'nde Birol G. yönetimindeki 34 TS 3209 plakalı Otomobil önce yol kenarında yürüyen yayalara ardından da bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra yol kenarında yürüyen Naide Sezer (53), Nurgül Karkucak (35), Muhammet Can Sezer (18), Atanur Karkucak(18) yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Naide Sezer ile Nurgül Karkucak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün alkollü olduğu ileri sürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
KazaNaide SezerNurgül KarkucakMuhammet Can Sezer
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