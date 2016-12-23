Alanya'da şok suçlama

İDDİAYA göre, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in ekibinde yer alan ve yakın çalışma arkadaşı olan ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen'in 'Easy Home İnşaat Emlak' adlı şirketine siber saldırı gerçekleştirildi. Sözen, avukatı aracılığıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
'IP AYDOĞAN A.Ş'NİN'
POLİSİN yaptığı LOG incelemesi (IP tespiti) sonucunda bir IP adresinin Easy Home İnşaat Emlak'ın internet sitesine tam 545 bin 228 kez girdiği tespit edildi. LOG İnceleme Raporu ile bu IP adresinin ALTSO eski Başkanı Kerim Aydoğan'a ait Aydoğan A.Ş'ye ait olduğu tespit edildi. Sözen, bu konuda Yeni Alanya'ya şu açıklamayı yaptı:
'TİCARİ Mİ? SİYASİ Mİ?'
'KERİM Aydoğan ile Aydoğan A.Ş. yöneticileri Ali Büyükdemirel ve Servet Ünlü hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu siber saldırının altında hangi nedenin olduğunu ben de merak ediyorum. Ticari mi? Siyasi mi? Sitemizi çökertmek, müşteri bilgilerimizi almak mı? Veya maillerimizi ele geçirip, bizim adımıza ihbar vesaire yapmak mı?'
ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sözen'in şirketine yapılan siber saldırıyı, ALTSO eski Başkanı Kerim Aydoğan'ın şirketi Aydoğan A.Ş'nin gerçekleştirdiği iddia edildi
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